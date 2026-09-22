Почти половина россиян потребовала от работодателей помощи с жильем

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Такого мнения придерживаются 42% участников опроса.

Россияне потребовали от работодателей помощи с жильем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Более 40% россиян ждут от компаний поддержки с жильем

Почти половина россиян считает, что работодатель должен помогать сотрудникам с приобретением жилья, следует из исследования, с результатами которого ознакомилось издание «Газета.ру».

Обязанностью всех компаний такую поддержку назвали 42% респондентов. Еще 13% считают, что жилищные программы необходимы только в государственных организациях, а 10% возлагают подобную ответственность исключительно на крупные корпорации.

Чаще всего корпоративную ипотеку считают обязательной сотрудники сельского хозяйства — так ответили 57% представителей отрасли. Аналогичной позиции придерживаются 53% работников добывающей промышленности, 48% занятых в логистике, 45% специалистов по сервисному обслуживанию, а также по 44% сотрудников сферы информационных технологий и медицины.

Только 16% опрошенных хотя бы раз работали в компании, предоставлявшей жилищные льготы. Из них 30% воспользовались поддержкой, 10% получили отказ, а 60% не подавали заявку.

Чаще всего подобные программы встречали работники сельского хозяйства — 30%. Далее следуют закупки — 25%, добывающая промышленность — 24%, высший и средний менеджмент — 22%, бухгалтерия и финансы — 21%.

Около 31% россиян полагают, что работодатель не должен устанавливать условия для получения жилищной поддержки. Еще 18% готовы ради нее отработать в компании год, 17% — три года, 15% — пять лет. Каждый восьмой согласен не менять место работы до полного погашения льготной ипотеки.

Откладывать на ипотеку не более десяти тысяч рублей ежемесячно может каждый пятый участник опроса. От десяти до 30 тысяч рублей готовы выделять 18%, от 30 до 50 тысяч — 9%. Более 50 тысяч рублей могут направлять на накопления только 6% респондентов.

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