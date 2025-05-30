Нашествие сайгаков переживает Саратовская область

Эфирная новость 32 0

Границу с Казахстаном пересекли уже тысячи краснокнижных животных.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Карабалинов Алимбек Мукаметьяровичь; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Небывалое нашествие сайгаков переживает Саратовская область. Стада краснокнижных животных мигрируют из Казахстана. Границу уже пересекли тысячи степных антилоп. Они стремительно преодолевают водоёмы, захватывают поля и съедают посевы. От такой атаки больше всего страдают фермеры.

«Когда в советское время численность сайгака сократилась и сайгак перестал туда заходить, этим воспользовался человек, распахали целину и стали сажать различные культуры. Сейчас, когда сайгак вернулся, люди стали жаловаться, что сайгак топчет посевы, выбивает все пашни, урожаи семян», — прокомментировал директор государственного заповедника «Черные Земли» Батаар Убушаев.

Фермерам остается только ждать, когда краснокнижные животные вернутся домой. Миграция у сайгаков два раза в год — весной и осенью.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Последние новости

0:05
Выбросили из окна во время пожара: умерла 10-летняя падчерица блогера Нармин
23:47
«Я люблю Ляйсан»: Харламов и Ковальчук чуть не разругались из-за ревности
23:30
Из-за отца: старшую дочь Джигана вновь затравили
23:15
Дональд Трамп о пощечине Макрону от его жены: «Советую держать дверь закрытой»
22:55
Нашествие сайгаков переживает Саратовская область
22:29
Рэпер Tyga был замечен в московском аэропорту

Сейчас читают

«Спасибо взрослым за буллинг!»: почему твоя психика жаждет насилия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025