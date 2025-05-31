«Внутренний ребенок»: Никита Ефремов в день рождения рассказал о личных изменениях

Актер заявил, что стал внимательнее относиться к собственным чувствам.

Старшему сыну актера Михаила Ефремова, Никите, исполнилось 37 лет. По случаю дня рождения он опубликовал откровенное сообщение в своем Telegram-канале, где поделился внутренними изменениями, произошедшими с ним за последний год.

Актер признался, что стал внимательнее к своему внутреннему состоянию и эмоциональным ощущениям. По его словам, в нем «проснулся» уязвимый внутренний ребенок, к которому он старается относиться бережно и с участием.

«Он напомнил мне, как важно быть рядом, когда кому-то страшно и больно. Просто держать за руку. Просто быть», — написал Ефремов.

Артист подчеркнул, что он активно занимается благотворительностью, в том числе помогает людям, страдающим от онкологических заболеваний. Самым ценным подарком для себя он считает, когда его поклонники совершают такие же добрые поступки.

Несмотря на то что актеру уже 37, он по-прежнему не женат. После развода с актрисой Яной Гладких в 2015 году он не вступал в новый брак. Однако в жизни Ефремова есть возлюбленная — художница-аниматор Ольга Шурыгина. В социальных сетях он не скрывает отношений, публикуя совместные фотографии и теплые посты.

В одном из недавних интервью Никита признался, что не представляет дня без своей девушки, домашнего кота, холодного душа и любимой музыки.

«Это те простые вещи, которые делают меня живым», — отметил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Никита Ефремов поделился своим главным страхом.