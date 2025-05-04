«Умру никому не нужным»: Никита Ефремов поделился своим главным страхом

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Никита Ефремов боится остаться в одиночестве в конце жизни

«Умру никому ненужным»: Никита Ефремов рассказал о главном страхе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Артисту мешает внутренний самоконтроль.

Актер Никита Ефремов рассказал, что одними из его главных страхов являются отсутствие поддержки со стороны людей и смерть в одиночестве. Об этом звезда сериала «Между нами химия» поделился в интервью HelloMagazine.

Рассуждая на тему рутинных будней, артист отметил, что его пугают незначительные мелочи, например, высыпания на коже после косметических средств, которые могут не пройти в дальнейшем и привести к другим неприятным, но уже эмоциональным последствиям.

«На репетиции мне нанесли грим — и теперь у меня покраснение на коже. Я могу бояться, что это не пройдет. И что же тогда делать, как появиться в кадре?», — сказал он.

Ефремов пояснил, что, вероятно, такое развитие его мысли зависит от цепочки психических реакций. По его мнению, акцент на проблемах с внешностью может негативно сказаться на самооценке, что в свою очередь вызовет антипатию у зрителей.

«По факту, это всего лишь мой внутренний контроль, который эти самые высыпания на коже может еще больше обострить. А дальше, условно, может развиться такой ход мысли: у меня проблемы с кожей — я не нравлюсь себе. А не нравлюсь себе, не понравлюсь и зрителю», — добавил он.

В итоге, уверен артист, можно остаться в одиночестве и так дожить свои годы.

«Меня перестанут снимать, и я останусь один. В итоге умру никому не нужным», — заключил Ефремов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Никита Ефремов высказывался о борьбе с коварным психологическим синдромом.

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