В США из перевернувшегося грузовика вылетели 250 миллионов пчел

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Людей предупреждают об опасности, пока угрозу нападения насекомых на месте ДТП пытаются решить пчеловоды.

В США из перевернувшегося грузовика вылетели 250 миллионов пчел

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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В штате Вашингтон, США, после ДТП перевернулся грузовик, перевозивший пчелиные ульи. В результате из машины вылетели как минимум 250 миллионов насекомых. В социальных сетях представители офиса местного шерифа предупреждают граждан об опасности.

«Двести пятьдесят миллионов пчел оказались на свободе. Избегайте места происшествия, так как пчелы могут разлететься», — сказано в публикации.

В районе, где произошла авария, работают сотрудники экстренных служб, правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. В помощь полиции были подключены пчеловоды. Участок дороги, на которой перевернулся грузовик с ульями, закрыли до утра 31 мая.

Пчелиный инцидент в Штатах также произошел в мае 2023 года. В Лос-Анджелесе стража правопорядка атаковал рой насекомых. Полицейский направился к своей машине, параллельно он пытался отмахнуться от пчел, облепивших голову и лицо. Пока он стряхивал крылатых, не заметил препятствия, споткнулся и упал, ударившись головой.

Еще один человек тогда серьезно пострадал, получив множество укусов. Возможно, отмечал эксперт по пчеловодству, виновниками ЧП стали рабочие. Скорее всего, они по неосторожности подошли слишком близко к улью, чем потревожили пчел, после чего тысячи насекомых в ярости набросились на тех, кто был неподалеку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовых скоплениях пчел, зафиксированных в двух городах России.

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