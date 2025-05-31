Не опять, а снова: Меган Маркл уличили в обмане и подняли на смех

Что удивило подписчиков супруги принца Гарри?

Меган Маркл в очередной раз «села в лужу». На этот раз публика раскритиковала супругу принца Гарри после того, как она опубликовала снимок с овощной корзиной в личном блоге в соцсетях. Об этом пишет издание Daily Mail.

На том, казалось бы, безобидном снимке изображена экс-герцогиня вместе корзиной, которую обнюхивает пес Меган — бигль по кличке Мия. Маркл хотела показать свой урожай и подписала снимок, назвав собаку «садовым инспектором».

Но смех у публики вызвала отнюдь не эта шутка, а содержимое корзины. Как поняли подписчики, многое оттуда она ни за что не смогла бы вырастить в своем саду сама.

«Меган — единственный человек в Калифорнии, который ухитрился вырастить в этом месте спелую кукурузу в мае»;

«Она настолько хороша в садоводстве, что может выращивать все растения всех времен года одновременно»;

«Еще слишком рано для того, чтобы большинство этих овощей были выращены в ее саду и были готовы к сбору», — отметили фолловеры.

Кроме того, к этому времени никак не могли успеть созреть горох и сладкий перец. В корзине также можно увидеть свежие брокколи, однако их сезон в районе Монтесито уже прошел.

Пожалуй, единственное, что могла бы реально вырастить Меган в этот период — это лук и морковь, которые также находились в корзине.

Но и с морковью, как потом оказалось, не все так однозначно. Ведь на этом корнеплоде, который, по заверению Меган, буквально только что был доставлен с грядки в ее саду, не обнаружили ни одной капли земли.

Исходя из этого, подписчики пришли к выводу, что абсолютно весь свой «урожай» Меган собрала в ближайшем супермаркете.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри прокомментировал поражение в суде. Герцог Сассекский считает, что такое решение станет «огромной победой» для многих недоброжелателей.