Гений или мальчик? Трамп рассказал о своем отношении к Маску

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 20 0

WSJ: Трамп считает Маска на 50% гением, а на 50% — мальчиком

Трамп назвал Маска на 50% гением и на 50% мальчиком

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Недавно предприниматель покинул пост в администрации американского президента.

Президент США Дональд Трамп назвал бизнесмена Илона Маска на 50% гением, а на 50% — мальчиком. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

Как отмечают источники, глава Tesla и SpaceX несколько раз вступал в конфликт с чиновниками высокого ранга и часто принимал важные решения, не советуясь ни с кем из них.

Американского лидера очень удивило, как Маск «гадко вел себя на одном из заседаний кабинета министров по отношению к другим членам администрации США», добавляет издание.

Однако некоторые слышали немого другие «пропорции» по отношению к Маску — «на 90% гений, на 10% мальчик».

Несмотря на некоторые проблемы, американский президент сохранил хорошее отношение к Маску. На совместной пресс-конференции Трамп выразил благодарность предпринимателю за проделанную работу и дал понять, что продолжит прислушиваться к его советам.

Недавно Маск заявил о прекращении своих полномочий в качестве специального госслужащего. Бизнесмен также поблагодарил Дональда Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» правительства.

Он также отметил, что чувствовал себя в затруднительном положении в ведомстве из-за разногласий с чиновниками администрации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск решил уйти из Белого дома ради безопасности семьи. Советник президента США Дональда Трампа намерен переключить все свое внимание на бизнес-проекты.

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