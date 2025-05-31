Ребенок на продажу: во Владивостоке торговали услугами суррогатных матерей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Врачи Владивостока торговали детьми и услугами суррогатных матерей

Ребенок на продажу: во Владивостоке торговали услугами суррогатных матерей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Новорожденных детей заказчики вывозили заграницу.

Врачи во Владивостоке торговали детьми и услугами суррогатных матерей. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Рожденных детей за денежное вознаграждение оформляли родившимися на территории РФ с отметкой об отцовстве иностранного гражданина и отправляли в другое государство», — уточнил инсайдер.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 года в одной из частных клиник Владивостока была налажена схема по торговли новорожденными детьми, которых вынашивали суррогатные матери.

В учреждении подделывали медицинские документы, в том числе и справки о бесплодии. И, прикрываясь данным диагнозом, под видом экстракорпорального оплодотворения выращивали эмбрионов. Позже новорожденных продавали для вывоза заказчиками в другие страны.

Заседание по этому делу будет проводиться во Фрунзенском районном суде Владивостока. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае, в городе Минусинск, врачи записывались друг к другу на прием, чтобы не работать в праздники. В медицинском учреждении проводится служебная проверка.

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