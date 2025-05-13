В Красноярском крае врачи записывались друг к другу на прием, чтобы не работать в праздники

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Минусинские врачи записывались друг к другу на прием, чтобы не работать

Врачи больницы записывались друг к другу на прием, чтобы не работать в праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В отношении персонала больницы проводится проверка.

В Минусинской межрайонной больнице сотрудники записались друг к другу на прием, чтобы сократить рабочее время накануне майских праздников. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края после ведомственной проверки.

Выяснилось, что визиты к врачам оформляли коллеги, друзья и родственники медперсонала — и все это без реальной необходимости. По словам министра здравоохранения региона Натальи Говорушкиной, один из таких «приемов» был зарегистрирован 37 раз, и каждый раз — на одного и того же доктора. В результате его смена сократилась почти на два часа.

Сейчас в больнице проводят служебную проверку. Проверяющие устанавливают, были ли нарушены трудовые или этические нормы, и кто именно решил, что обман — удачный способ начать выходные пораньше.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Красноярском крае многодетная мать зарубила троих детей топором. Одному из них даже не было и года. Четвертому же ребенку женщины удалось спасти, так как его не было дома.

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