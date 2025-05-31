Избил конкурента, зарезал возлюбленную: ревность толкнула москвича на двойное убийство

Жертве было 17 лет.

В Москве парень зарезал свою возлюбленную, а затем покончил с собой. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Предварительным мотивом убийства, по данным ведомства, является то, что молодой человек приревновал девушку. Он заметил ее, гуляющей с другим парнем. Подбежал к ним и стал выяснять отношения. Из-за этого между юношами завязалась драка. Ревнивец избил соперника. Также он нанес несколько ножевых ударов девушке.

Проходящие мимо люди вызвали полицию и скорую помощь. Однако девушка и преступник скончались на месте, не дождавшись медиков. О состоянии пострадавшего парня пока информации нет.

Как передает ведомство, трагедия произошла на остановке у школы на Бескудниковском бульваре. Детали произошедшего выясняются. Возбужденно уголовное дело. По данным прокуратуры, девушке было 17 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом убийстве подростков. Школьник взялся за нож и ранил своих товарищей. Увидев полицию, он поджег место преступления.