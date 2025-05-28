Массовое убийство детей: вечеринка на даче под Иркутском закончилась трагедией

Массовым убийством закончилась вечеринка школьников на даче в Иркутской области. В какой-то момент один из подростков взялся за нож. Четверо погибли, еще столько же ранены. Увидев полицейских, нападавший поджег дом и остался внутри.

Что стало причиной трагедии в Байкальске — выяснял корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

На завалах сгоревшего дома работают эксперты-криминалисты. Собирают улики и пытаются воссоздать картину произошедшего. Новость о страшной трагедии быстро разлетелась по небольшому сибирскому городу. Этой ночью 17-летний подросток взял нож, зарезал четверых своих друзей и поджег дом.

«По данным следствия, в частном доме в СНТ „Горный“ находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из парней напал на присутствующих, в результате этого четверо подростков скончались на месте», — заявил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области Василий Белоусов.

Тела четырех подростков с колото-резаными ранениями обнаружили пожарные, когда разбирали завалы.

Погибшим было от 13 до 16 лет. Известно, что дети собрались в частном доме, чтобы отметить день рождения подруги. На вечеринке было 14 человек. Судя по снятым там кадрам, алкоголя на празднике было много. Стол буквально ломился от бутылок спиртного.

Ближе к концу вечера именинница и часть гостей разъехались по домам, другие подростки остались на ночевку.

17-летний Михаил Парамонов не хотел заканчивать веселье и, по неподтвержденным данным, начал приставать к 14-летней школьнице. Девочка ответила отказом. На ее защиту встали друзья. Разгорелся конфликт.

В какой-то момент Михаил взял канцелярский нож и напал на друзей. Убил четверых, ранил столько же, а после пошел на кухню — включил газ, поджег дом и сгорел вместе с телами своих жертв. Всего погибло пятеро детей.

«В результате данного происшествия пятеро погибших, четверо пострадавших, которые находятся в районном отделении больницы», — заявил мэр Байкальска Василий Темгеневский.

Выживших пришлось госпитализировать. По нашим данным, три подростка получили серьезные ранения. Один мальчик сейчас в реанимации и две девочки, которые получили удары ножом в шею, находятся под наблюдением врачей. Им пришлось экстренно накладывать швы. Тем временем следователи возбудили уголовное дело.

«Прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела по факту убийства и покушения на убийства несовершеннолетних», — отметил прокурор Иркутской области Андрей Ханько.

Мама одной из погибших рассказала, что ничего не знала о вечеринке. Накануне трагедии дочь говорила, что пойдет к подруге.

— Она отпросилась на день рождения и дальше ничего не знаю, — заявила мама погибшей девочки Ольга Маркова.

— А мальчика вот этого знаете?

— Я не знаю. Он один год учился с ней в школе, но он с ней никак не контактировал. Я не знаю, что на него нашло, что он всех поубивал.

Нам удалось связаться с родственниками подозреваемого Михаила Парамонова. Они не верят, что подросток мог это сделать.

«Я не думаю, я уверен, что это не он. Вот скажите, вот моему брату 17 лет, что ему, делать нечего — с подростками, которым по 13-14 лет, таскаться?» — считает брат Михаила Парамонова Павел.

Установить реальные причины трагедии должны следователи. В квартире подозреваемого прошли обыски.