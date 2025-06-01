Названа победительница конкурса красоты «Мисс Мира — 2025»

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Рита Цветкова
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Титул «Мисс Мира — 2025» завоевала модель Опал Сучата Чуангсри из Таиланда

«Мисс Мира» стала модель из Тайланда Сучата Чуангсри

Фото: Reuters/Francis Mascarenhas

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Обладательнице заветной короны 21 год, она волонтер и счастливая владелица 16-ти кошек и пяти собак.

В индийском Хайдарабаде, штат Телингана, завершился конкурс красоты «Мисс мира — 2025». За корону боролись 108 девушек, победительницей стала представительница Таиланда — 21-летняя модель Опал Сучата Чуангсри. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе конкурса в сети. Чуангсри стала первой в истории тайской женщиной, получившей почетный титул. Девушка едва сдержала эмоции и чуть не расплакалась, когда шла по подиуму, чтобы получить заветную награду.

Опал Сучата не только ответственно подошла к участию в конкурсе, но и держала в курсе происходящего своих поклонников в социальных сетях. За несколько дней до финала она обратилась к аудитории и поделилась впечатлениями от пройденных испытаний. Как отметила модель, ее сердце наполняет смесь благодарности и прочих эмоций, а также «наполненности смыслом».

«Дело не только в том, чтобы представлять Таиланд. Речь идет о многих женщинах, которых не услышали, которые используют мой голос, чтобы отстаивать то, что действительно важно», — заявила модель.

Победительница, по собственным словам, сумела подружиться с соперницами, она уверена, что эти отношения сохранятся навсегда. Кроме того, подчеркнула девушка, Телингана приняла конкурсанток очень тепло, собрав в своей столице представителей разных стран, объединившихся в одно сердце.

«Красота исчезает, но цель остается рядом… „Мисс мира“ — это не просто конкурс, это платформа и обещание. Дело не только во внешности, а в том, чтобы действовать. И я готова двигаться дальше, с целью, ради женщин повсюду», — сказала Опал Сучата.

Королева красоты живет в Бангкоке. Она окончила факультет международных отношений Университета Таммасат, работает в сфере гостиничного бизнеса на Пхукете. Модель уже участвовала в конкурсах, таких как «Мисс Раттанакосин» и «Мисс Вселенная Таиланд», а также попала в число финалисток «Мисс Вселенная — 2024».

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