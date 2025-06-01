В стране работают уже тысячи агентств, выполняющих подобные запросы.

Для кого-то семья — это просто бизнес. В России набирает популярность отдельная индустрия, которая зарабатывает на разрушении семей. «Добрые» помощники предлагают услуги по организации измены, например. Как это работает и для чего? Расследование корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова.

Для них измена — это бизнес.

Особенно агрессивно съемочную группу «Известий» встретили в офисе вроде как детективного агентства. Только услуги здесь предлагают весьма специфичные.

На сайте этого агентства — традиционный набор услуг, наведение справок, сбор сведений, розыск должников. На личных встречах говорят об услугах, которые скрыты под строкой «решение личных нестандартных ситуаций». Нашей коллеге обещают увести чужого мужа из семьи.

Предлагают самые разные схемы: наиболее действенная — спровоцированная измена. Это когда специальные агенты соблазняют жену быстро и эффективно. Детектив в это время собирает компромат. Его передают мужу, у которого теперь есть повод для развода и свобода действий, чтобы сойтись с любовницей. Последней за всю операцию придется заплатить крупную сумму.

Увидеть в своем офисе нашу съемочную группу мужчина явно не ожидал.

Подобных агентств тысячи по всей стране, но многие работают в серую. Вот официальный реестр, в нем зарегистрировано больше 600 лицензированных детективных компаний. А вот агентства, в которое пришли мы, де-юре вообще не существует.

«Разрабатывают такие схемы… либо мужа уводят, либо жену уводят. Компрометируют. Но это не законно. Вот если я решу за вами проследить, чтобы я не нарушал закон, я должен взять ваше письменное согласие на это. Если я этого не сделаю, все, я нарушаю закон», — сказал Андрей Матушкин президент международной ассоциации частных детективов

Детективы, психологи, и пикап-тренеры готовы на что угодно, ради заработка, даже разрушать чужие браки. Звоним в так называемую школу соблазнения, здесь тоже обещают научить, как увести «женатика».

Пикап тренер уверяет, «охотница» должна дать мужчине то, чего не дает его жена. Как раз такая соблазнила бывшего мужа Гузель, рассказывает девушка. Все начиналось как в сказке. Свадьба, путешествия, рождение любимого сына. Но это рухнуло в один миг, муж не просто изменил и ушел к другой, но и забрал с собой ребенка.

«Мой сын называл любовницу бывшего мужа мамой! Было судебное заседание, где было решение, что ребенок проживает со мной. Спустя меньше, чем через две недели я попала в аварию. И он мне сказал, что, может, мы теперь переиграем? Какая ты мать, ты — инвалид!» — рассказала Гузель, пострадавшая

Число измен растет. И они, по статистике, самая распространенная причина всех разводов в стране. По данным ВЦИОМа 42% россиян когда-либо изменял партнер. 37% сами, что называется, ходили налево.

«В процентном соотношении — 60 на 40 — выигрывают женщины. Чаще, по моей статистике, изменяют мужчины. Но женщины тоже не отстают», — сказал Николай Кригер, частный детектив

Растет и число тех, кто не готов прощать такое. По запросу «Известий» Институт общественного мнения провел исследование. Больше 1000 респондентов от 18 до 60 пяти лет только 11% готовы закрыть на измену глаза.

«Среди тех, кто пережил измену партнера, 30% опрошенных сразу прекращали эти отношения. А каждый пятый пытался их продолжить, однако все равно расставался из-за этой измены», — рассказала Кристина Мишалкина, главный редактор Института общественного мнения.

Мы отправились на Патриаршие пруды в Москве, куда на охоту выходят молодые и красивые девушки в поисках богатых и часто женатых мужчин.

Одна из причин роста числа измен, в том числе, такие вот серые помощники. Соблазнить, увести, подставить или, наоборот, обеспечить условия для хождения налево.

Вот прайс одной из таких компаний. За пятьдесят тысяч нам обещают не просто придумать алиби, но и полностью его сфабриковать.

Легенда: встреча с бизнес-партнером. На нее приезжает мужчина, который представился Дмитрием. Ведет в один из столичных офисов.

На месте мужчина создает необходимый антураж, все должно быть похоже на реальную встречу с бизнес-партнером.

Сам Дмитрий, как оказалось, мастер перевоплощений.

Заранее делаем совместную фотографию, чтобы позже отправить жене.

Затем записываем и видеоподтверждение для ревнивой супруги.

Но как только «бизнес-партнер» понял, что у нас к нему совершенно другой интерес, начал все отрицать.

Действительно, актер! Перевоплощается на глазах.

«Агентство, которое организует весь этот экшен, оказывает услугу — это оказание услуг. Вот вы пришли, что с вами оформляют? Договор об оказании услуг? Ничего! Вас могут обмануть — это мошенничество! Допустим, скорую вам организуют. Что это действо по отношению к сотрудникам скорой помощи? Превышение должностных полномочий! То есть от одного действия возникают куча разных статей», — рассказала юрист Оксана Никитина.

Измена — это не просто предательство, а целая индустрия, где одни строят иллюзии, а другие их разрушают. Зарабатывают на обмане, превращая любовь и верность в товар, а семью в зону риска. И пока за это платят, агентств, разрушающих семьи будет все больше.