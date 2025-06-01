Число погибших при обрушении моста в Брянской области возросло до семи

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Срочная новость 241 0

Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются. О жертвах сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Число погибших при обрушении моста в Брянской области возросло до семи

Фото: Telegram/ Московская межрегиональная транспортная прокуратура/mmtproc

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Количество жертв аварии в Брянской области возросло с трех до семи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Как известно, на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, причиной ЧП стало «незаконное вмешательство в функционирование транспорта».

«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших. В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии», — написал Александр Богомаз.

Как отметил губернатор, на месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, а также автобусы для доставки спасенных в пункты временного размещения. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Мост обвалился 31 мая в 22:44 по московскому времени, в это время по нему проезжал грузовик. Пассажиры поезда, сошедшего с рельсов, оказались запертыми в вагонах. Сотрудники МЧС помогали им выбраться, отводили на безопасное расстояние и передавали врачам, в то же время другие занимались разбором завалов и поиском пострадавших.

Пресс-служба Федерального дорожного агентства предупредила, что движение автотранспорта на участке автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией (Брянская область) закрыто из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями. Объезд организован через населенный пункт Выгоничи. В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места аварии.

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