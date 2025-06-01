Без кредитов и компромиссов: Наталья Штурм похвасталась трехэтажным домом в Подмосковье

Внутри есть пять спален, две гардеробные и три ванные комнаты.

Певица Наталья Штурм стала хозяйкой загородного дома в Подмосковье. Об этом она сообщила в личном блоге.

По словам Штурм, она приобрела дом без ипотек и займов — целиком на свои средства.

«Купила сама. Конечно, предпочла бы чтобы подарили, но сколько можно ждать! Ипотеку никогда не брала и в этот раз тоже обошлась без долгов перед банками. Я не умею быть должной, мне дискомфортно», — поделилась Штурм подробностями во время беседы с изданием «СтарХит».

Дом оказался именно таким, как она хотела: просторный, полностью готовый к заселению, с мебелью и ремонтом.

«Искала дом для всей семьи, чтобы дружно жили все вместе с дочкой и двумя внуками. Дом с ремонтом и меблированный, строительством с нуля больше не связываюсь — хочу все и сразу!» — объяснила Наталья.

В трехэтажном доме — пять спален, гостиная, кухня, кабинет, две гардеробные, три санузла, сауна, тренажерный зал, прачечная. На участке — гостевой домик и детская площадка.

Решение о покупке певица приняла почти мгновенно.

«Все было просто: увидела объявление, приехала на осмотр и сразу внесла залог», — отметила Штурм.

Новый дом находится недалеко от столицы, но выезжать в город нужды нет — в поселке есть школа, детсад, магазины.

Причина переезда — не только комфорт, но и безопасность. Территория закрытая, дети гуляют на воздухе, взрослые занимаются делами без тревоги.

«Это такое счастье слышать, как на улице играют дети, и не волноваться за них», — добавила певица.

Свою московскую квартиру певица пока не продает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Штурм обманули в Шанхае. Неприятности с оплатой случились в отеле. Кроме того, город совсем не понравился российской звезде.