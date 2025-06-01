«Если бы я могла встать перед тобой на колени»: за что Тарасова уважает Цискаридзе

Поступок артиста сильно тронул тренера.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что была бы готова встать на колени перед народным артистом РФ Николаем Цискаридзе. Об этом рассказал сам звезда балета в эфире программы на федеральном канале.

Артист после смерти своей наставницы — балерины Марины Семеновой — добился для нее почетного места на Новодевичьем кладбище. По его словам, именно она сыграла ключевую роль в его жизни: сформировала его как личность и передавала профессиональный опыт, который невозможно было бы получить ни в одной академии.

«Татьяна Анатольевна подошла ко мне во время прощания и сказала: „Коленька, если бы я могла встать перед тобой при всех на колени, я бы встала. Такие ученики очень мало у кого есть“. Для меня это были самые значимые слова в ту секунду», — рассказал Цискаридзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цискаридзе от смертельной болезни излечил священник. В детстве артист балета за один месяц перенес десять операций.