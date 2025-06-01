«Если бы я могла встать перед тобой на колени»: за что Тарасова уважает Цискаридзе

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Тарасова заявила, что была бы готова встать на колени перед Цискаридзе

Тарасова выразила уважение Цискаридзе за один поступок

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Поступок артиста сильно тронул тренера.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что была бы готова встать на колени перед народным артистом РФ Николаем Цискаридзе. Об этом рассказал сам звезда балета в эфире программы на федеральном канале.

Артист после смерти своей наставницы — балерины Марины Семеновой — добился для нее почетного места на Новодевичьем кладбище. По его словам, именно она сыграла ключевую роль в его жизни: сформировала его как личность и передавала профессиональный опыт, который невозможно было бы получить ни в одной академии.

«Татьяна Анатольевна подошла ко мне во время прощания и сказала: „Коленька, если бы я могла встать перед тобой при всех на колени, я бы встала. Такие ученики очень мало у кого есть“. Для меня это были самые значимые слова в ту секунду», — рассказал Цискаридзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цискаридзе от смертельной болезни излечил священник. В детстве артист балета за один месяц перенес десять операций.

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