«Месяц в жутких муках»: Цискаридзе от смертельной болезни излечил священник

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Артист балета Николай Цискаридзе перенес десять операций в юном возрасте

«Месяц в жутких муках»: Цискаридзе от смертельной болезни излечил священник

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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От того же недуга скончался ребенок Жерара Депардье.

Народный артист Николай Цискаридзе в юные годы попал в больницу с опасным заболеванием, побороть которое ему помог православный священник. Об этом звезда балета рассказал в эфире федерального канала.

По словам знаменитости, в клинике он находился месяц. За этот длительный период артист перенес 10 операций. В один из дней реабилитации к нему в палату зашел священник. После визита нежданного гостя, по словам Цискаридзе, все боли прошли.

«Он меня причастил, и на следующий день температура исчезла, хотя я месяц провел в жутких муках», — признался артист.

Цискаридзе также вспомнил, что в то же время в одной с ним больнице от такого же недуга ушел из жизни сын актера Жерара Депардье.

Артист балета выразил благодарность и врачам, боровшимся за его жизнь.

«Доктор сказал, что я один из миллиона, у кого не было осложнений», — отметил артист.

Портал Super.ru пишет со ссылкой на открытые источники, что у Цискаридзе было заражение золотистым стафилококком.

Ранее, писал 5-tv.ru, Николай Цискаридзе рассказал, что бы изменил в своей жизни.

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