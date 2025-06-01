Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

Второй раунд состоится уже завтра во дворце Чираган.

Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле

Фото: Zuma/ТАСС

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Самолет с российской делегацией, которая отправилась на переговоры с украинской стороной, приземлился в Стамбуле. Соответствующую информацию передает корреспондент 5-tv.ru.

Сами переговоры запланированы 2 июня. Известно, что они состоятся во дворце Чираган. В ходе второго раунда стороны предоставят друг другу подготовленные проекты меморандума об урегулировании конфликта.

Как сообщила прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, состав российской делегации останется таким же, как и во время предыдущего раунда переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от нового раунда переговоров и почему Украина пытается тянуть одеяло на себя — прежде Киев требовал от Москвы предоставить до проведения переговоров свой вариант меморандума. В качестве аргумента украинская сторона заявила, что это нужно для того, чтобы «дискуссия прошла конструктивно».

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