ВСУ ударили по частному жилому дому в Белгородской области, погибла женщина

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 35 0

В момент атаки рядом проезжала на велосипеде 12-летняя девочка. Предварительно, она получила контузию.

ВСУ ударили по частному жилому дому в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Белгородская область подверглась очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате прямого попадания вражеского снаряда полностью разрушен частный дом в поселке Пролетарский, погибла мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — написал в своем Telegram-канале губернатор, выразив соболезнования родным погибшей.

Гладков добавил, что в результате атаки ВСУ есть пострадавшие. В момент удара рядом с домом проезжала на велосипеде 12-летняя девочка. Предварительно, она получила контузию. Ребенка госпитализировали.

На месте происшествия работают экстренные службы, продолжается разбор завалов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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