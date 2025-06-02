«Вот это поворот»: Айзу госпитализировали на Бали

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Блогера Айзу госпитализировали на Бали

Айзу госпитализировали на Бали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитости стало плохо еще в массажном салоне.

Блогер Айза-Лилуна Ай попала в больницу на Бали. Фото из палаты она опубликовала в соцсети.

На снимке видно, что на руке знаменитости установлен катетер.

«Вот это поворот. Давно я не была в госпитале», — сообщила она своим подписчикам.

Фото: Instagram*/aizalovesam

Перед этим, 30 мая, Айза отравилась. Она отмечала, что причиной инфекции стала кишечная бактерия, которую нашли медработники после проверки анализов. К тому же блогер вспомнила, что ее начало тошнить в массажном салоне.

Сейчас Айза вместе с сыновьями живет на Бали. В марте 2023 года она потратила два миллиона рублей на дом, который находится на острове в Индонезии. Землю в 150 квадратных метров она приобрела на десять лет, и планировала арендованное помещение сдавать.

Популярность пришла к Айзе после ее брака с рэпером Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.). У пары родился сын. Мальчика назвали Сэм. От второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным блогер воспитывает сына Элвиса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Айза сделала пластическую операцию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:42
А чего не на японском? Киев передал Москве меморандум на украинском и английском языках
1:23
«Вот это поворот»: Айзу госпитализировали на Бали
1:05
Обломки беспилотников повредили жилые дома в Рязанской области
0:30
Обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Курске
0:18
Полярное сияние смогут увидеть москвичи в ночь на 2 июня
0:00
Сочи и Петербург собрали лучших специалистов по спортивной медицине

Сейчас читают

Обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Курске
«В армии учили»: пассажир пострадавшего из-за обрушения моста поезда помог перебинтовать ногу раненому
«Очень плохая связь»: мужчина обзвонил пять экстренных служб в поисках пострадавшего в поезде под Брянском отца
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025