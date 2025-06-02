«Вот это поворот»: Айзу госпитализировали на Бали
Блогера Айзу госпитализировали на Бали
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Знаменитости стало плохо еще в массажном салоне.
Блогер Айза-Лилуна Ай попала в больницу на Бали. Фото из палаты она опубликовала в соцсети.
На снимке видно, что на руке знаменитости установлен катетер.
«Вот это поворот. Давно я не была в госпитале», — сообщила она своим подписчикам.
Перед этим, 30 мая, Айза отравилась. Она отмечала, что причиной инфекции стала кишечная бактерия, которую нашли медработники после проверки анализов. К тому же блогер вспомнила, что ее начало тошнить в массажном салоне.
Сейчас Айза вместе с сыновьями живет на Бали. В марте 2023 года она потратила два миллиона рублей на дом, который находится на острове в Индонезии. Землю в 150 квадратных метров она приобрела на десять лет, и планировала арендованное помещение сдавать.
Популярность пришла к Айзе после ее брака с рэпером Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.). У пары родился сын. Мальчика назвали Сэм. От второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным блогер воспитывает сына Элвиса.
Ранее, писал 5-tv.ru, Айза сделала пластическую операцию.
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