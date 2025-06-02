Для управляющих ТСЖ введут экзамен на профпригодность

Квалификационный экзамен начнут сдавать управляющие товариществ собственников жилья (ТСЖ). Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы парламентарии, в числе которых глава комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов, депутат ГД от Республики Татарстан Марат Нуриев и другие. Об этом написали «Известия».

«Цель законопроекта — дать знания председателям ТСЖ, среди которых зачастую оказываются пенсионеры и ветераны», — отметил Нуриев.

Предполагается, что управляющие ТСЖ станут лучше разбираться в работе аварийно-диспетчерской службы, более глубоко ознакомятся с обязательным комплексом уборочных работ и с тем, допустимо ли установление льготных цен и тарифов. Перечень проверки будет состоять из 200 вопросов.

«Люди уважаемые и авторитетные, но не всегда владеющие знаниями в области ЖКХ. Это все-таки достаточно сложная сфера, где нужно заключать договоры на поставку услуг и ресурсов, постоянно следить за законодательством, за лифтами, за системами пожаротушения и так далее», — пояснил Нуриев.

Уточняется, что процедура будет бесплатной, а аттестат за успешную сдачу экзамена выдадут сроком на пять лет.

К документу также прилагается пояснительная записка, в которой отмечается, что в июле 2014 года был принят закон, устанавливающий лицензирование управляющих компаний (УК) и обязывающий должностных лиц получать аттестат после прохождения квалификационного экзамена. Описанная система функционирует более десяти лет и, как подчеркивается в документе, продемонстрировала эффективность.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме обсуждают новые меры по усилению контроля за управляющими компаниями.