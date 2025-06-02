Врач хосписа «Дом с маяком» погибла из-за ЧП в Брянской области

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня погибла в результате падения моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщила учредитель благотворительного фонда Лидия Мониава.

«Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете», — написала она в соцсети.

Горыня вместе с мужем и двумя детьми находилась в поезде. Наследники врача совсем маленькие — старшему ребенку семь лет, а младшему всего пять месяцев. Дети сейчас находятся в столичной больнице с многочисленными переломами, грудничка отправили в Москву вертолетом.

«Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла. Ей было всего 32 года», — добавила Мониава.

Трагедия произошла поздно вечером 31 мая. Автомобильный мост, по которому ехала фура, рухнул прямо на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственный комитет подтвердил, что причиной ЧП стал подрыв.

В результате ЧП пострадал 71 человек, семеро погибли.