Он критикует политику ЕС и против военной помощи Киеву: главное о новом президенте Польши Кароле Навроцком

Оппозиционный политик победил на выборах.

Шансов у Киева на вступление в НАТО все меньше. В Польше на президентских выборах победил кандидат, который тоже против приглашения Украины в альянс. Кароля Навроцкого поддержали чуть более 50% избирателей. Но все внимание на митинге неожиданно досталось его дочери. Во время выступления Навроцкого она буквально затмила его своим поведением на сцене. Девочка кривлялась, махала руками и показывала сердце. Результаты выборов взволновали ЕС. Там выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с Варшавой. Но Навроцкий ценностей Брюсселя не разделяет. Каким теперь курсом пойдет Польша, расскажет корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Это уже практически новый тренд — политическая судьба второй за последние пару недель европейской страны решается крайне драматично словно в сериале или реалити-шоу. Максимальная интрига — кто станет президентом, все определяет второй тур. Экзитполы сулят кресло проевропейскому кандидату. Рафал Тшасковский уже начинает отмечать…

Как вдруг — после обработки всех бюллетеней победу с небольшим перевесом вырывает его соперник — консерватор Кароль Навроцкий.

Его можно назвать «темной лошадкой». Историк из Гданьска, которому приписывают связи с радикалами и даже мафией. Победить ему не помешал и скандал на предвыборных дебатах: прямо в эфире Навроцкий положил в рот сверток, похожий на запрещенный в Польше снюс. Сам он назвал это никотиновой жвачкой.

В стране он озвучивал непопулярную позицию: ругал Украину, припоминал Киеву волынскую резню, выступал за сокращение пособий украинским беженцам и против вступления Украины в НАТО

«Сегодня в целом дискуссия о вступлении Украины в НАТО совершенно бессмысленна. Мы видим примеры глубокой коррупции или неготовности украинского государства к тому, чтобы быть частью ЕС или НАТО», — отмечал Навроцкий.

В своей предвыборной кампании Навроцкий обещал сменить курс Дональда Туска и наладить отношения с другим Дональдом. Для убедительности прямо перед выборами летал в Штаты, встречался с Трампом.

По словам политологов, на этих выборах — в условиях раскола коллективного Запада — выбирают, скорее, не нового лидера, а курс: на Брюссель или Вашингтон.

«Тшасковского, к примеру, поддержал Сорос-младший, поддержали Макрон, Европейский союз. Мы видим вовлечение иностранных политических агентов… Второй тур может иметь неожиданные какие-то последствия…», — предупреждает Петр Петровский, политолог, редактор польской службы радиостанции «Беларусь».

В ОБСЕ, например, уже после первого тура заявляли о нарушениях на голосовании, словно готовя почву.

«Комиссия в Брюсселе фактически осуществляет почти диктаторские полномочия в Польше. Все законы пишутся ими, и этот процесс признается недемократическим. Я думаю, этот кандидат будет выступать за большую демократию в Европе», — предполагает Рихард Вернер, немецкий экономист, политолог.

То, что победу неугодного кандидата в итоге можно просто отменить, уже показывали на выборах в Румынии. Кстати, неожиданно проигравший там оппозиционер Джордже Симион — тоже поздравил Навроцкого одним и первых.

«Сейчас он новичок на своем президентском посту, поэтому мы должны дать ему некоторое время. Мы, надеемся, что он пойдет правильным путем, дипломатическим путем в украинском вопросе. Нам не нужны никакие поставки оружия или что-то еще для продления этой войны», — подчеркнул Гуннар Линдеманн, член палаты депутатов Берлина.

Впрочем, несмотря на кажущуюся антипатию к Украине, дружбу с Трампом и заявления о смене курса, отношения Варшавы и Москвы вряд ли потеплеют. В России Навроцкий вообще объявлен в розыск — его подозревают в участии к сносу памятников советским воинам в Польше. А значит в мировой истории он уже выбрал свою трактовку, как Польша столетиями делала и до него.