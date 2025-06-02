Второй раунд переговоров между Россией и Украиной стартовал в Стамбуле

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Анкара надеется на прогресс.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Второй раунд переговоров между представителями России и Украины стартовали в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан перед началом встречи обратился к делегациям с речью, подчеркнув, что в первом раунде диалога уже наметились «важные шаги».

Фидан также отметил, что в центре внимания второго раунда — обсуждение возможного прекращения огня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как заявил Фидан, поддерживает прямую связь как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Анкара старается сохранить платформу для диалога и продолжает играть роль посредника, стремясь удержать стороны за столом переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская делегация привезет с собой в Стамбул проект меморандума и ряд инициатив, нацеленных на поиск мирного решения конфликта на Украине. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, переговоры вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Захарова также подчеркнула, что участие в переговорах ограничится только представителями России и Украины — ни Турция, ни другие страны к обсуждению подключаться не будут.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
Ретроградный Меркурий принесет смуту, а Юпитер счастье: гороскоп на лето...

Последние новости

15:40
Мошенники под разными предлогами выманивают у детей геолокацию
15:20
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной стартовал в Стамбуле
15:13
Он критикует политику ЕС и против военной помощи Киеву: главное о новом президенте Польши Кароле Навроцком
14:53
В Твери вынесли приговор грабившим поезда 36 членам ОПГ
14:34
Роман Роттенберг покинет пост главного тренера петербургского СКА
14:14
Сбил и не остановился: в Петербурге водитель Rolls Royce переехал мотоциклиста

Сейчас читают

«Петицию на хлеб не намажешь»: про «укусы без зубов», оппозицию и шулеров Санду
Неизвестный обстрелял окна в квартире женщины в Санкт-Петербурге
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025