Второй раунд переговоров между РФ и Украиной завершился в Стамбуле

Встреча представителей России и Украины, состоявшаяся во дворце Чириган в Стамбуле в рамках второго рануда переговоров, подошла к концу. Об этом сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Беседа продолжалась более 60 минут и проходила на русском языке.

На данный момент нет сведений о конкретных результатах, достигнутых в ходе переговоров между сторонами.

В состав российской делегации включены Владимир Мединский, занимающий пост помощника президента Российской Федерации, Михаил Галузин, являющийся заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, Игорь Костюков, возглавляющий Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, а также Александр Фомин, занимающий пост заместителя министра обороны Российской Федерации.

В состав украинской делегации, возглавляемой министром обороны Украины Рустемом Умеровым, входят 14 человек.

Первый этап переговоров состоялся 16 мая. В результате стороны договорились предоставить свои предложения по прекращению огня и осуществить обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Обмен был успешно проведен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев передал Москве меморандум на украинском и английском языках.