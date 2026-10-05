Песков прокомментировал риски для иностранных дипломатов в Киеве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Представитель Кремля напомнил о предупреждениях, которые выпускали МИД и Минобороны России.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Страны, сохраняющие дипломатические представительства в Киеве вопреки российским предупреждениям, сами принимают решение о связанных с этим рисках. Такую позицию 5 октября изложил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжается специальная военная операция. И, действительно, наше МИД, и Министерство обороны неоднократно выступало с соответствующими оповещениями. Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, иностранные дипломаты, которые остаются в украинской столице и игнорируют эти предупреждения, поступают сознательно. Он заявил, что таким образом они берут на себя ответственность за возможные последствия.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что специальная военная операция продолжается. В связи с этим, по его словам, риски для находящихся в Киеве представителей иностранных дипломатических ведомств сохраняются. Решения о дальнейшем присутствии дипмиссий, подчеркнул Песков, остаются за соответствующими государствами.

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