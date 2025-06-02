Перед монитором: названы три самые востребованные профессии для удаленки

Внимание уделяется специалистам со знанием языков программирования.

На сегодняшний день самыми востребованными специалистами для удаленной работы считаются разработчики искусственного интеллекта (ИИ), аналитики и дизайнеры. Об этом Газета.ру рассказали в пресс-службе Роскачества.

В ведомстве отметили, что в связи с глобальной цифровизацией наиболее необходимы на рынке труда эксперты, умеющие создавать цифровые продукты и заниматься их развитием без привязки к определенному месту. Такому критерию соответствуют ИИ разработчики, поскольку искусственный интеллект развивается по всему миру. Профессионалы в этой области могут работать удаленно на российские и международные компании, а также принимать участие в разработке систем по автоматизации бизнес-процессов.

Современный бизнес также нуждается в аналитиках, способных большие объемы данных преобразовывать в управленческие решения. Находятся указанные эксперты в диапазоне знаний между IT, аналитикой и бизнесом. Особое внимание сосредотачивается на экспертах, знающих языки программирования и имеющих опыт в e-commerce или fintech.

В Роскачестве добавили, что нуждаются работодатели и в UX/UI-дизайнерах. По данным ведомства, компаниям нужно проектировать интерфейсы, учитывающие поведение пользователя и современные тренды дизайна, поэтому направление важно.

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