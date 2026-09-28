«Массовой безработицы не будет»: как выбрать профессию в эпоху ИИ

При выборе профессии в эпоху ИИ важно оценить свои интересы и навыки

Искусственный интеллект меняет рынок труда, однако это не означает массового исчезновения профессий. В беседе с 5-tv.ru карьерный консультант Анна Гагарина рассказала, на какие направления стоит обратить внимание при выборе профессии и как определить подходящую карьерную траекторию.

По словам эксперта, вопрос профессионального выбора актуален в любом возрасте. Людям важно не только получать достойный доход, но и заниматься интересными задачами и сохранять востребованность на рынке.

«Искусственный интеллект меняет рынок труда. Но не стоит бояться, что ИИ просто заменят людей. У нас уже достаточно данных, чтобы сказать, что массовой безработицы не будет», — пояснила эксперт.

Гагарина выделила три сценария развития профессий на фоне распространения искусственного интеллекта. В первом случае технология берет на себя наиболее привлекательные и интересные задачи, а человеку остается менее квалифицированная работа. Такие специальности не исчезнут сразу, однако вход в них может стать сложнее, а конкуренция — выше.

Второй сценарий предполагает, что ИИ не заменяет специалиста, а расширяет его возможности. По мнению карьерного консультанта, именно здесь появляется больше новых профессиональных траекторий.

Первый уровень в такой системе связан с инфраструктурой, необходимой для работы искусственного интеллекта. Речь идет о центрах обработки данных, серверах, сетях, электроснабжении и системах охлаждения. В этой сфере востребованы инженеры, техники, специалисты по эксплуатации оборудования и энергетики.

Следующий уровень — разработка моделей. Здесь работают исследователи, инженеры по машинному обучению и данным, а также специалисты по проверке и безопасности моделей. Такие направления, как правило, требуют знаний программирования и математики.

Еще один блок связан с внедрением ИИ в компаниях. Специалисты по автоматизации процессов, бизнес-аналитики, архитекторы информационных систем и руководители проектов определяют, где технология может принести пользу бизнесу, и помогают встроить ее в рабочие процессы.

На следующем уровне находятся профессии, связанные с созданием продуктов для рынка. Здесь, по словам Гагариной, нужны менеджеры продуктов, дизайнеры, специалисты по работе с клиентами, маркетологи и специалисты по продажам. Их задача — превращать технологические возможности в понятный сервис, который решает конкретные задачи пользователей.

При этом существует и третий сценарий — профессии, которые отличаются низкой подвижностью и предполагают активное живое взаимодействие. По мнению эксперта, такой вариант может подойти людям, которые устали от постоянной работы за экраном.

«Это роли с высокой важностью эмоционального интеллекта и живого взаимодействия, роли, где есть сложный физический труд, который неотделим от человека, или юридическая и этическая ответственность, например, судьи, врачи, нотариусы», — пояснила Гагарина.

Выбирать профессию специалист рекомендует не с поиска модного названия специальности, а с анализа собственных интересов. Важно определить, что человеку ближе: работа с людьми, техникой, творчеством, природой, смыслами или бизнесом.

После этого эксперт советует изучить реальные вакансии и посмотреть, какие задачи предлагают работодатели и за какие навыки готовы платить. Интерес к выбранному направлению также стоит проверить на практике: пройти небольшой курс, попробовать решить рабочую задачу с помощью автоматизации или пообщаться с людьми, уже работающими в этой сфере.

«Я думаю, что не нужно искать профессию на всю жизнь. Лучше выбрать траекторию, в которой лично вам будет интересно расти и постепенно собирать свою комбинацию из профессиональных знаний, цифровых навыков и человеческих качеств, которые технология пока, или я бы сказала, совсем не заменяет», — заключила карьерный консультант.

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