Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 23 0

Без света остались более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта.

Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Часть Херсонской области осталась без электроснабжения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области», — пояснил он в своем Telegram-канале.

На территории подстанции в регионе произошло возгорание. На месте ЧП работают сотрудники МЧС.

Запорожская область осталась без электричества после обстрела ВСУ

В результате атаки ВСУ без света остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это, как отметил Сальдо, более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Глава региона добавил, что все критические объекты подключены к резервным источникам питания.

Без света осталась и вся Запорожская область после атаки ВСУ. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела оказалось повреждено высоковольтное оборудование.

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