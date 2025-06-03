А европейские союзники Незалежной пытаются сорвать мирные инициативы.

Весьма сдержанно комментирует итоги переговоров западная пресса. Журналисты преуменьшают значение встречи в Стамбуле, называя достигнутые результаты, якобы, незначительными. И это в очередной раз указывает на попытки европейских стран сорвать мирные инициативы России. Одно из гуманитарных предложений нашей страны заставит раскошелиться не только Киев, но и его западных покровителей. Корреспондент «Известий» Николай Иванов все объяснит.

Встречу в Стамбуле мировые СМИ оценили с максимально полярных позиций. Если журналисты дружественного Китая видят позитив, то западные акцентируют: мечты Украины и НАТО о перемирии не сбылись.

Но в этом и дело: Россия сделала такие предложения, отказаться от которых Киев просто не может. С человеческой точки зрения. Наша делегация предложила крупнейший обмен пленными с начала СВО в формате от 1000 человек. Обменять молодых солдат до 25 лет и тяжелораненых военнослужащих. Перемирие на два-три дня на отдельных участках для того, чтобы командиры могли забрать тела убитых.

Это еще и тонкий ход нашей делегации: Киеву теперь предстоит выплатить семьям погибших более двух миллиардов долларов компенсаций.

«Воспримет ли Украина это как что-то положительное? Не знаю. Это ставит их в сложное положение перед своим населением. Проблема в том, что у Украины просто нет денег на выплаты — все придется финансировать Западу. Кстати, это одна из причин, почему официальные потери снижаются: если солдат считать „пропавшими без вести“, а не погибшими, то не нужно платить компенсации семье», — отметил подполковник армии США, политолог Эрл Расмуссен.

Не удивительно, что глава украинской делегации после такого предложения будто ошарашен: тщательно подбирает слова.

«Наши команды возьмут неделю на изучение документов, после чего мы сможем согласовать дальнейшие шаги», — говорил глава украинской делегации Рустем Умеров после переговоров.

По гуманитарным вопросам Россия готова работать в любой момент. Но конструктивно. А не ради пиара. При этом мы не отходим от принципиальных позиций.

В нашем меморандуме — признание освобожденных регионов за Москвой. Предлагается закрепить нейтральный статус Украины. Никаких натовских войск и иностранных контингентов. Отказ от преследования русского языка и канонической украинской православный церкви. И два варианта прекращения огня: отвод ВСУ с территорий России, включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Или пакетный вариант — запрет на передислокацию войск, прекращение западных поставок оружия и диверсионной деятельности. Отмена военного положения, проведение выборов.

В нашем меморандуме говорится: будущий мирный договор должен быть одобрен резолюцией Совета безопасности ООН. Причем резолюция будет юридически обязывающей. Чтобы у Киева не было желания снова нарушить соглашения.