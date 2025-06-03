Названы эффективные способы замедлить старение

Долголетие человека во многом зависит от его образа жизни.

Человек может замедлить процесс старения своего организма. Действенные способы в беседе с aif.ru назвала главный врач клиники превентивной медицины Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Инна Решетова.

Прежде всего, отмечается в материале, необходимо разобраться, по какой причине происходит старение. Влияние на этот процесс может оказывать хроническое иммунное воспаление, которое отличается от того, что происходит, к примеру, при заражении вирусами. Это воспаление скрытое и развивается не так заметно. Сегодня существуют тесты, которые помогут выявить проблему.

Если у человека она есть, решить ее помогут довольно простые методы — нормализация сна, закаливание или, к примеру, водородотерапия. За последней, отметила эксперт, нужно идти к врачам или отправиться в санатории, в которых еще практикуют подобные методы.

Кроме того, старение могут вызывать оксидативный стресс и митохондриальная дисфункция, добавляет Решетова, проще говоря — хроническая усталость. Казалось бы, у всех есть, но нет — вполне себе заболевание и решать такую проблему нужно непосредственно с врачами. Они могут предложить воздействие холодом или углекислым газом, а также метод интервальной гипокси-гиперокситерапии — искусственно созданного недостатка кислорода — который совершается под пристальным присмотром специалистов.

Причин старения немало. Тут и дисбактериоз, и потеря белка, и нарушение межклеточного взаимодействия. При полном обследовании организма, проведения более глубоких анализов все эти проблемы можно выявить и решать вместе с врачами. Единственное, что человек может сделать сам — нормализовать питание и сон, добавить спорта в свою повседневную жизнь. Таким образом, уже полдела будет сделано.

Ранее 5-tv.ru называл продукты, замедляющие старение. Правильный рацион может заменить косметические процедуры.