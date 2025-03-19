Секреты антиэйдж-питания: названы продукты, замедляющие старение

Правильный рацион может заменить косметические процедуры.

Ягоды и шоколад помогают замедлить процессы старения. Об этом в интервью URA.RU рассказала диетолог-нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.

По словам врача, основой рациона для тех, кто хочет сохранить молодость, должна стать растительная пища.

«Если говорить о продуктах, которые могут замедлять процессы старения, то в первую очередь это ягоды», — подчеркивает Никитина.

Диетолог включила в свой список чернику, малину и клубнику, так как они богаты антиоксидантами, витаминами и антоцианами, которые защищают клетки от повреждений. Также в рацион следует добавить грецкие орехи и миндаль, потому что они содержат полезные жиры и витамин Е, которые считаются «эликсиром жизни и здоровья».

Не стоит забывать и о зелени. Шпинат, петрушка и листовые салаты богаты витаминами и минералами, которые борются со старением и улучшают состояние кожи.

Среди овощей, замедляющих старение, диетолог выделяет авокадо, являющийся источником витамина Е и мононенасыщенных жиров, помидоры, которые содержат ликопин и каротиноиды, которые защищают кожу от старения, а также свеклу, богатую клетчаткой и фолиевой кислотой — она способствует детоксикации организма.

Какао и темный шоколад, по словам нутрциолога, могут быть не только вкусным лакомством, но и помощниками в борьбе со старением. Однако молочный и белый шоколад пользы не принесут из-за высокого содержания сахара.

Диетолог подчеркнула, что сахар — один из главных врагов молодости. Он вызывает гликацию сосудов, что ускоряет процессы старения.

«Отказ от простых сахаров за месяц приводит человека просто в неописуемый восторг. Увеличивается количество энергии, улучшается внешний вид, уходят отеки», — резюмировала эксперт.

Сбалансированный рацион, богатый антиоксидантами, витаминами и полезными жирами, — это ключ к сохранению молодости и здоровья. Включите в свое меню ягоды, орехи, зелень, шоколад и жирную рыбу, чтобы замедлить процессы старения и наслаждаться жизнью в любом возрасте.

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