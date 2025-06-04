Шоу-биз за неделю: Шаляпин и Волочкова вместе, MIA BOYKA нищая, а Ивлеева радуется замужеству

Певица MIA BOYKA обнищала из-за скандалов, свекровь телеведущей Анастасии Ивлеевой посочувствовала невестке, а комик Александр Морозов нашел себе девушку на 33 года младше него. Самые последние новости недели шоу-бизнеса — читайте в материале 5-tv.ru.

MIA BOYKA

Певица вновь заявила о себе, но уже не на сцене, а в интервью. Артистка поделилась, что за последние восемь месяцев ее позвали на выступление только пять раз. Оказалось, всему виной крупный скандал, героиней которого она стала в прошлом году.

Сама артистка не понимает, почему с ней так поступили. За эти слова ее еще больше захейтили в социальных сетях, вспомнив, как она унижала азиатов и свою собственную сестру. Неужели скоро MIA BOYKA полностью обнищает?

Настя Ивлеева

А вот кому нищета точно не грозит, так это Насте Ивлеевой. Телеведущая наконец сыграла свадьбу со своим избранником и предпринимателем Филиппом Бегаком. Однако родственников на церемонию не позвала. Свекровь Ивлеевой плачет в кулак и сочувствует невестке, заявляя, что ей жаль всех жен своего сына.

Как бы то ни было, может, скоро знаменитость перестанет бояться знакомства с родителями жениха, но пока она оправдывается скромной свадьбой, меняя при этом несколько платьев за церемонию. Да, очень тихо и скромно.

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Александр Морозов

В это же время Александр Морозов не пытался скрыться от общественности и рассказал о своих новых отношениях: 51-летний юморист, похудевший на 80 килограммов, похитил сердце 18-летней девушки. При этом комик — ровесник отца своей избранницы!

Общего языка со своей молодой возлюбленной артист пока не нашел. Заявляет, что секс — это еще не все! И он хотел бы обсуждать с ней, например, Тарковского, но пока не получается. Неужели восстановленные зубы и все операции были зря?

Шаляпин и Волочкова

А пока Морозов гоняется за молодыми фанатками, певца Прохора Шаляпина в очередной раз заподозрили в романе с балериной Анастасией Волочковой. Артистка опубликовала в своих социальных сетях фото, назвав финалиста «Фабрики звезд» своим любимым и поделившись, что всегда делит с ним гримерку.

Год назад некая близость между знаменитостями уже попала на всеобщее обозрение, но сердцеед быстро нашел себе другую пассию. А сейчас Шаляпин свободен, и, может быть, насладившись свадьбой дочери, Волочкова в этот раз не отпустит певца?

Алла Пугачева

Ну а самая странная новость недели вновь затронула беглую артистку Аллу Пугачеву. В сети начали появляться слухи, якобы звезду пригласили принять участие в российском шоу.

Певица Вика Цыганова, как услышала об этом, с цепи сорвалась, обратилась к Минюсту и народу, требуя, чтобы ее коллегу признали иноагентом, но своего так и не добилась. Но вообще едва ли Пугачева вернется в Россию, ей и с украинскими шансонье хорошо.

А пока беглая артистка продолжает менять настоящее искусство на второсортное, вы так не поступайте. Ходите на хорошие концерты, выступления в филармонии, театре, я вот тоже пойду. (Сверяюсь с афишей, которую достал в начале, и подхожу к театру.)