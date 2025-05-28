Шоу-биз за неделю. Мизулина бросила SНАМАN, Позов лег в психушку, Глюкоза оголилась

Прошлая неделя была насыщена различными событиями для звезд российского шоу-бизнеса. Разрушились яркие союзы, прогремели громкие конфликты, из-за которых некоторым даже потребовалась помощь.

Дочь Филиппа Киркорова против детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина**, Екатерина Мизулина бросила SHAMAN, а Дмитрий Позов лег в психушку и не стал опровергать развод с женой. Это новости шоу-бизнеса за неделю, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Дочь Киркорова Алла-Виктория под одним из своих роликов устроила настоящие разборки с комментаторами. Те сравнили ее с детьми Аллы Пугачевой, что сильно разозлило девочку, и она возмутилась, добавив, что у нее как раз очень счастливое детство. А когда у наследницы короля эстрады спросили, не дочь ли она Пугачевой, та презрительно ответила «Фу, нет».

Но не только Алла-Виктория отстаивает свои личные границы. Екатерина Мизулина поняла, что ей не по пути с SHAMANЮ и, бросив ему букет в лицо, ушла от артиста. Певец не справился с горем и на скамейке одного из парков глушил боль шампанским. Детским, конечно. Все это лишь часть нового клипа артиста о первой любви… Но вот бросок в лицо был настоящим…

Таким же настоящим, как и проблемы звезды шоу «Импровизация» Дмитрия Позова, который, не справившись с эмоциональным давлением и постоянными ссорами в семье лег, как он сам говорит, в психушку. Оказалось, что комик уже давно потерял общий язык с женой и даже съехал на другую квартиру.

Фанаты забеспокоились, что пара вообще больше не вместе, на что артист ответил: «Да мы не опровергаем развод. Пусть официально его нет. Это лишь бумажки».

При этом артист просит людей не развивать конфликт, видно, все же боясь за свою репутацию.

А вот кто уже нисколько не переживает о мнении общественности — это Глюкоза На очередном своем концерте артистка вновь появилась в максимально провокационном наряде, исполнив в нем настоящие эротические танцы. Но к подобному уже все привыкли, поэтому звезда подняла планку и решила быть ближе к фанатам, позволяя даже трогать ее во время выступления. Извините, а это точно обычный клуб?

Но не каждый готов пойти на все ради популярности. Ксения Собчак, например, вообще против современных трендов. Телеведущей подарили модную игрушку "Лабубу". Собчак скрывать эмоций не стали и в отличие от зарубежных звезд вешать на сумку ничего не собирается. Вот она честность.

Ну а пока звезды все находят поводы для возмущений, лучше насладитесь теплой погодой, только не перегрейтесь, а то будете как Глюкоза. Это были новости недели шоу бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев

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