«Нет ничего важнее»: Путин встретился с главой Минприроды

Александр Козлов рассказал главе государства об изменениях климата на планете.

Тема лесных пожаров поднималась и на рабочей встрече Владимира Путина с главой Минприроды Александром Козловым. Чтобы сократить их число в будущем, важно вовремя реагировать на изменения климата. Кроме того, в рамках беседы обсудили снижение опасных выбросов в воздух и строительство очистных сооружений. Подробности рассказывает обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

«Наверное, нет ничего важнее того, чем занимается ваше ведомство», — отметил президент России Владимир Путин.

Потому что речь — о глобальных процессах. Доклад президенту глава Минприроды Козлов начинает с бесспорного утверждения: климат всей планеты меняется на глазах. В России природные пожары бушуют в нетипичных местах.

«Мы с МЧС рассматривали этот блок. Мы видим, что мы горим, особенно в Якутии это явно видно. Там, где никогда не горели, то есть это севера, разгораются севера, и видно, что изменяется климат», — заявил министр природных ресурсов России Александр Козлов.

В Якутии пожары удалось локализовать, угрозы для населенных пунктов нет. Куда хуже ситуация в Забайкалье, там продолжает гореть более миллиона гектаров леса. На борьбу с очагами брошены почти 2 тысячи пожарных. При этом министр отчитывается: поручение президента выполнено, дополнительные средства на борьбу с пожарами получили как Забайкальский, так и Красноярский края. Вопросы финансирования вообще стали центральными на встрече. Яркий пример — переработка коммунальных отходов. В регионах уже построено более 300 объектов, но этого недостаточно.

— Нам надо еще 400. И это стоит почти триллион рублей. Из бюджетных, небюджетных источников. Нас поддержали, часть финансирования есть. Мы уже начинаем работать.

— За сколько лет?

— Это к 2030 году согласно указу нужно. Это большая работа, большой вызов.

Вызовов накопилось немало. Например, площадок для сбора мусора в стране на 129 тысяч меньше нужного, самих контейнеров — на 350 тысяч. И это то, с чем каждый житель России сталкивается ежедневно, как и с качеством воздуха. Проект по его очищению действует уже в 41 городе, в фокусе — традиционно «грязные» предприятия.

«Те, кто не выполнит это поручение по снижению выбросов вредных, они будут нести штрафные санкции, и они очень большие. На примере одного из предприятий Красноярска мы недавно рассматривали. Нужно было вложить 1,2 миллиарда, а штраф будет 5 миллиардов. Наверное, выгоднее вложить в экологическую модернизацию», — сообщил Козлов.

Министр подчеркивает: стране важны не потраченные деньги, а уменьшение выбросов. Но одного без другого не бывает. Владимир Путин прозрачно намекает: списать невыполнение планов на непростые времена не получится.

«Вы как руководитель профильного ведомства знаете, что благоприятных времен и условий для проведения этой работы, для инвестиций в эту сферу не бывает никогда. Здесь нужны последовательные действия со стороны государства, ну и, естественно, дисциплина со стороны тех, кто занимается той или иной деятельностью, которая связана с загрязнением окружающей среды», — подчеркнул президент.

Позиция президента четкая, и Путин озвучивал ее не раз — экология становится одной из ключевых сфер, а значит, контроль со стороны государства должен быть предельно жестким.