Вслед за «Анорой»: Юра Борисов может сыграть в фильме про разработчиков ChatGPT

Коллегами российского актера станут Эндрю Гарфилд и Моника Барбара.

Российский актер Юра Борисов может сыграть одну из главных ролей в предстоящем фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Artificial». Картина расскажет об основателях американской компании OpenAI, которая, в свою очередь, разработала ChatGPT. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Подбираются актеры, хотя никаких сделок не заключено, и многое зависит от того, будет ли сделка с Гуаданьино закрыта. Эндрю Гарфилд, Моника Барбара и актер из „Аноры“ Юра Борисов — одни из тех, кто, как говорят, находится в центре внимания», — отмечает журнал.

Съемки фильма планируются на это лето. Пройти они должны будут в Италии и Сан-Франциско. Заказчиком ленты выступает стриминговый сервис Amazon.

Помимо Гуаданьино, в производстве кинокартины примут участие продюсеры Дэвид Хейман и Джеффри Клиффорд. Саймон Рич, известный своей работой над сериалом «Чудотворцы» и мультфильмом «Головоломка», написал сценарий.

Кинокартина расскажет о неспокойном периоде развития OpenAI в 2023 году, когда из-за разногласий с советом директоров генерального директора компании Сэма Альтмана отправили в отставку, а через несколько дней вернули в штат на эту же должность. Юре Борисову предстоит сыграть сооснователя OpenAI — Илью Суцкевера, уроженца Нижнего Новгорода.

Фильм «Анора» стал прорывом для Юры Борисова. Он исполнил роль Игоря — немногословного гопника. Его работа была отмечена номинацией на премию «Оскар». Также он был в списке потенциальных обладателей «Золотого глобуса». Однако обе статуэтки актер не получил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженный артист России Михаил Ефремов после освобождения из тюрьмы по УДО удивился, что актер Юра Борисов сыграл поэта Александра Пушкина.