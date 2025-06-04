Петербуржец пробежал ультрамарафон в Гималаях

Российский участник марафона на Эвересте прошел по горной «тропе легенд» за 15 часов 20 минут

Русский след на «тропе легенд» оставил путешественник из Петербурга. Житель Северной столицы Дмитрий Гузеев принял участие в ультрамарафоне на самой высокой точке планеты. Участникам предстояло преодолеть 70 километров по перевалам Эвереста. Справились не все. Из-за нехватки кислорода и усталости многие сошли с дистанции. Но кроме этого атлетов поджидали и другие сложности. О них россиянин рассказал на финише. Эксклюзивные подробности у корреспондента «Известий» Максима Сироткина.

Непал. Крыша мира. Разреженный воздух, небо — на расстоянии вытянутой руки. 22 спортсмена готовятся бросить вызов самой высокой вершине нашей планеты.

Среди участников марафона и наш петербуржец Дмитрий Гузеев. Старт на высоте пяти с половиной тысяч метров — это базовый лагерь Эвереста.

Его маршрут — это 70 километров через самые высокие горы планеты. Пять гималайских перевалов. В общей сложности три тысячи метров вверх, четыре с половиной тысячи — вниз. Финиш — в небольшом, но живописном поселке Намче-Базар.

«Проходила гонка сначала в условиях отрицательных температур. Начинали бежать практически в зиме: минус два-три. И потом большую часть бежали уже в достаточно жаркую погоду. Весь сгорел. Там уже была температура порядка плюс 25 — 28 градусов», — рассказал ультрамарафонец Дмитрий Гузеев.

Ледяной ветер сменяется палящим солнцем. Вместо заснеженных пейзажей — острые камни. Каждый этап жестко ограничен по времени. Опоздал на минуту — значит сошел с дистанции.

Причем легких путей наш герой не искал даже со старта. Восемь дней с рюкзаком наперевес он шел пешком до базового лагеря. Это проверка на прочность и акклиматизация. Местами не хватало кислорода.

«Один из пакетов предусматривал самостоятельный подъем к базовому лагерю. Нес свои вещи сам, без гида. В течение восьми дней с товарищем Максимом Москаленко мы поднялись к базовому лагерю», — добавил Гузеев.

По его словам, подготовка в итоге и сыграла ключевую роль. Колоссальные нагрузки на высоте выдержали далеко не все. Из 22 стартовавших финишируют только 14. Дмитрий — в их числе.

«Я финишировал с результатом 15 часов 20 минут. Я был 14-м. Первым был спортсмен из Непала с результатом восемь часов. Ребята бегут очень быстро. Это их родная стихия», — заключил путешественник.

Дмитрий Гузеев — человек, который победил высоту, холод, жару и, конечно, себя. Петербуржец, который оставил русский след на «тропе легенд». Сейчас он едет домой отдыхать и восстанавливать силы. Но уже думает вернуться в Гималаи. И снова покорить вершину мира.