Новейший отечественный экзоскелет помогает встать на ноги бойцам СВО

Эфирная новость 31 0

А скоро современные центры реабилитации откроются во всех федеральных округах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Самые современные технологии сегодня используют не только наши военные, но и врачи. В прямом смысле поставить на ноги героев спецоперации докторам помогает уникальная разработка российских инженеров — новейший экзоскелет. Такие аппараты скоро появятся в нескольких регионах России, где по поручению президента откроют центры реабилитации. Возможности одного из них оценил наш корреспондент Владислав Харченко.

Кавалер ордена мужества Закарья Алиев еще зимой не мог самостоятельно ходить. На Запорожском фронте он в одиночку занял несколько вражеских блиндажей. А затем оборонял ключевой опорный пункт. В нашем распоряжении — эксклюзивные кадры сразу после спасения в ноябре 2024-го.

Через минные поля бойца вывел наш дрон-разведчик. Три недели в окопах, без воды и еды. Организм военнослужащего был истощен.

«Потихоньку… Лечится идеально, все проходит», — говорит военнослужащий.

В этом реабилитационном центре боец восстанавливается уже месяц. По 40 минут в день проводит на беговой дорожке в специальном экзоскелете. Разработка от и до принадлежит отечественным инженерам.

С помощью экзоскелета здесь уже четыре месяца ставят людей на ноги. Аппаратов такого вида в России всего несколько. Он включает в себя до десяти режимов, от обычного подъема до быстрой ходьбы. Подходит абсолютно для всех пациентов, даже для тех, кто вообще не может ходить.

«Ходить стало более чувствительно. Когда я начинал, я не чувствовал ничего практически, боли были», — говорит военнослужащий.

Это первый центр реабилитации, где бойцы смогут проходить полный цикл восстановления. Работают здесь специалисты самых разных профилей. Одни помогут преодолеть психологические травмы, другие, например, обучат новой профессии.

«Обычно после инвалидизации идет очень серьезная перестройка у человека, возникают нежелательные, отсроченные проявления, депрессивные. Включение в этот комплекс позволяет всего этого избежать», — отмечает Вероника Скворцова, руководитель ФМБА России.

Эти протезы — результат ювелирной работы мастеров. На создание одного такого каркаса тратят примерно 20 минут. Делают их прямо в этой мастерской из композитных материалов.
Протез должен быть максимально легким. В одном из таких — он весит примерно полкилограмма — можно спокойно вести активный образ жизни и заниматься спортом.

«Как правило, такие протезы можно встретить в олимпийских видах спорта, где каждое изделие — не просто серийное производство, а авторский труд большого коллектива людей», — говорит Антон Карев, стажер-техник и протезист Центра инноваций в травматологии и ортопедии.

На базе центра реабилитации производят 60 протезов в месяц. Инженеры постоянно совершенствуют навыки — и передают опыт новым специалистам. Каждый уже умеет превращать обычный слепок — в готовое изделие.

«Дальше они будут распределяться в Петербург, Всеволжск, кто-то останется здесь, кто-то будет в Москве», — отмечает Артем Дубровин, методист Центра инноваций в травматологии и ортопедии.

В ближайшем будущем, по поручению президента планируют открыть десять таких центров, во всех федеральных округах на базе ведущих реабилитационных клиник страны.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.85
-0.28 89.93
-0.45
Репетиция грандиозных перемен: гороскоп на лето 2025 для всех знаков зоди...

Последние новости

15:46
Более 300 тысяч человек посетили Московскую неделю предпринимательства
15:30
Терапевт Хухрев рассказал о главной причине неприятного запаха изо рта
15:15
Нужен паспорт, СНИЛС и ОМС: какую выплату могут получить беременные россиянки
14:58
Новейший отечественный экзоскелет помогает встать на ноги бойцам СВО
14:42
В столице проведут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта «Лето в Москве»
14:24
Российские военные освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР

Сейчас читают

Беды армянского коньяка на грузинской таможне: Тбилиси задерживает добро
«Возраст ни при чем»: чем Александра Маршала покорила девушка на 36 лет младше него
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025