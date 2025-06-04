В Кельне прошла масштабная эвакуация людей из-за бомб Второй мировой войны

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 36 0

В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за трех бомб времен Второй мировой войны

Фото, видео: 5-tv.ru

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Три снаряда обнаружили на правом берегу Рейна в ходе строительных работ.

В Кельне эвакуировали более 20 тысяч человек из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Люди покинули свои дома и рабочие предприятия. Были закрыты отели, дома престарелых и больницы, пресечено движение по трем мостам через Рейн. Курсирование поездов приостановлено или перенаправлено.

«Прямо сейчас в Кельне проходит крупнейшая с 1945-го года эвакуация населения из-за неразорвавшихся бомб Второй мировой войны. Эвакуируют сразу 20 тысяч человек. Желающие могут отправиться в пункты временного размещения. Один из них, расположенный в школе, находится позади меня», — передает корреспондент.

Жизнь в городе остановилась. Временно прекратили свою деятельность школы, детские сады, музеи, трамвайная сеть и резиденция филармонического оркестра.

Телекомпания RTL перенесла свои новостные программы в студию в Берлине, так как ее площадка находилась в зоне эвакуации. Представители телекомпании рассказали, что им пришлось записывать программы, которые должны были транслироваться в прямом эфире.

Бомбы будут обезврежены в среду утром. Производитель снарядов — США. Два из них весом по 1000 килограммов, один — в 500. Бомбы обнаружили в понедельник на правом берегу Рейна в ходе строительных работ. Каждая из них оснащена ударными взрывателями, обеспечивающими детонацию при контакте с твердой поверхностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пассажиры поезда № 86 Климов — Москва эвакуированы в пункт временного размещения.

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В Кельне прошла масштабная эвакуация людей из-за бомб Второй мировой войны

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