Сорняки, заброшенные дома и мусор: из-за чего могут изъять дачный участок

Новые.законы вступят в силу уже в сентябре.

У владельцев дачных и земельных участков могут изъять их собственность с 1 сентября 2025 года по новым критериям. После летнего сезона вступит в силу постановление, которое утвердило Правительство России. В нем перечислены строгие признаки, относящие участок в категорию тех, которые не используются. Подробнее о критериях и защите своего участка от изъятия рассказали в с своем материале URA.RU.

Какие земельные участки

Земли в населенных пунктах могут быть признаны неиспользуемыми, если они захламлены или загрязнены. В этом случае более 50% участка должно быть загромождено предметами, которые не связаны с его эксплуатацией. А также загрязнение подразумевает отходы производства и потребления. Если ранее были замечены нарушения и они не были убраны в течение года, то участок также будет подлежать изъятию.

Отсутствие строений на участке в течение 5 или более лет могут стать причиной изъятия. Также в эту категорию относится то, что собственник не зарегистрировал построенные объекты. Исключениями будут случаи, предполагающие иной срок строительства: разрешением на строительство; решением/договором о комплексном развитии территории; планом-графиком реализации инвестиционного проекта; судебным актом.

Отсутствие жилого дома на участке в течение 7 и более лет и регистрации права на построенный дом тоже относится к критериям постановления. Исключениями будут являться ситуации, которые установит суд: заморозка строительства в связи с действием или бездействием госорганов и коммунальных служб.

Наличие заброшенных строений на участке также является признаком «неиспользованости». К ним относятся здания с разрушенной крышей, стенами, отсутствующими окнами. При этом работы по устранению дефектов не производятся в течение продолжительного времени. Здесь исключениями будут аварийные здания, которые подлежат сносу, и реконструкции.

В приусадебных, садовых и огородных участках повторяется первый признак из постановления о земли в населенных пунктах. А также добавляется критерий о наличии сорных растений на площади более 50%, высотой более одного метра и деревьев или кустарников, которые не задуманы как облагораживание участка.

Новое постановление дает конкретные условия, которых нужно избегать, чтобы не лишиться земли. Для дачников, которые регулярно ухаживают за свои участком, проблем не будет. Им необходимо просто поддерживать землю в хорошем состоянии.

Критерии не распространяются на новых владельцев. Им дается три года, чтобы привести приобретенные участки в порядок.

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