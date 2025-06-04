Около 500 спортивных объектов построено в регионах за пять лет

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Более 50 миллиардов рублей выделят на развитие спортивной инфраструктуры до 2027 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Более 20 миллиардов рублей направят на восстановление спортивных объектов в новых регионах до 2027 года. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

На этих территориях построят бассейны, залы для единоборств и тренировок. А имеющиеся комплексы оснастят современным оборудованием. Различные спортивные объекты появятся и в других регионах страны.

Всего на развитие инфраструктуры в ближайшие два года выделят более 50 миллиардов рублей.

«За пять лет благодаря решениям нашего президента и проекту „Спорт. Норма жизни“ построено почти 500 объектов в разных регионах, включая крупные региональные центры, 200 из которых появились в сельской местности», — подчеркнул Дегтярев.

Россия остается открытой для международного спортивного взаимодействия. Михаил Дегтярев подчеркнул, что возвращение нашей сборной на олимпийские игры — вопрос времени.

А пока основная задача — поддерживать молодых спортсменов. Так в Выборге уже в седьмой раз пройдет международный форум юных олимпийцев. В программе - мастер-классы с олимпийцами, просветительские встречи, работа антидопинговых и научных площадок.

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