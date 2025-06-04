Патрушев рассказал о выстраивании системной работы по очистным сооружениям

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Проекты по строительству и вводу в эксплуатацию реализуются в быстром темпе.

дмитрий патрушев

Фото: Пресс-служба Дмитрия Патрушева

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Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание в рамках Инцидента № 55 «Очистные сооружения». В нем приняли участие руководство Минприроды РФ, Минстроя РФ, Росприроднадзора, депутаты Государственной Думы и главы регионов.

В центре обсуждения — задача оздоровления водных объектов страны, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным. Патрушев отметил, что результат этой работы напрямую отразится на качестве жизни людей.

«Систематизация проблем, разработка индивидуальных планов мероприятий, контроль и выездные мероприятия позволили значительно нарастить темпы реализации проектов по строительству и вводу в эксплуатацию очистных сооружений», — рассказал Патрушев.

Он добавил, что приоритетная задача — не просто сохранить, но и нарастить эту динамику. Для этого недостаточно постройки очистных сооружений, необходимо также удостовериться, что они отвечают нормативным показателям очистки сточных вод.

«Для этого Росприроднадзор регулярно проводит проверочные мероприятия по каждому объекту», — отметил вице-премьер.

Для повышения эффективности мониторинга и своевременного принятия управленческих решений круглосуточно работают цифровые информационно-аналитические ресурсы Инцидента, подчеркнул Патрушев.

Он отметил, что выстроенный алгоритм действий доказал свою эффективность на практике. Например, недавно было получено заключение о выходе на нормативные показатели двух значимых проектов. Первый — очистные сооружения в Иркутске, второй — в подмосковном Щелково.

Объект в Иркутске стал флагманом. На территории Байкала он первым достиг нормативов очистки. Патрушев добавил, что полученный в ходе реализации «Инцидента № 55» опыт будет учтен при реализации национального проекта «Экологическое благополучие», стартовавшего в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Патрушев и Травников обсудили вопросы развития Новосибирской области.

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