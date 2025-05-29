Захарова сделала заявление о составе делегации РФ для переговоров с Украиной

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Захарова: состав делегации на втором раунде переговоров с Украиной не изменится

Захарова сделала заявление о составе делегации РФ для переговоров с Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Встреча сторон запланирована на 2 июня.

Состав российской делегации на втором раунде переговоров между РФ и Украиной останется прежним. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

В первом раунде прямых переговоров, который прошел 16 мая в Стамбуле, Россию представляли следующие политические лица: глава делегации и помощник Президента РФ Владимир Мединский, заместитель Министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ВС РФ) Игорь Костюков, а также заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.

Второй раунд, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, планируется провести 2 июня 2025 года. Площадкой для его проведения российская сторона предложила вновь выбрать Стамбул.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина передала России проект меморандума по урегулированию конфликта. Документ РФ находится в разработке. По словам дипломатов, он будет отражать позицию государства и все аспекты решения причин, из-за которых начался украинский кризис.

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