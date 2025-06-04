Долой пустыри и свалки: проблема заброшенных дачных участков будет решена

Признаками неосвоенной земли может стать и плохое состояние построек.

Стало известно, за что россияне могут лишиться своих участков. Перечень критериев утвердило правительство. С имуществом придется расстаться, если территория завалена или заросла, а строительство не начато в отведенные сроки. Присмотрятся инспекторы и к домам, за которыми уже явно никто давно не ухаживает.

Новые правила начнут действовать с сентября этого года. Сколько времени дадут на устранение замечаний, узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Купить несколько соток впрок, чтобы заняться ими когда-нибудь, — уже не вариант. Пусть сайты объявлений и пестрят заманчивыми предложениями.

Садоводческое товарищество в черте Петербурга — меньше часа езды от центра мегаполиса. Купить эти четыре сотки сейчас можно за два миллиона — причем сразу с электричеством, водопроводом, газом и каким-никаким, но все же домом.

В городе за такие деньги не купишь даже студию. Но просто приобрести — мало, нужно еще и порядок навести. И новые правила, которые вступят в силу с 1 сентября, четко определяют критерии, по которым участок могут признать неосвоенным. И конкретное время на устранение нарушений. Например, захламление или зарастание сорняками — убрать надо в течение года с момента выявления. Отсутствие оформленных зданий на земле под строительство: возвести — за пять лет. На территории под ИЖС — за семь.

Признаками неосвоенной земли может стать и плохое состояние построек: разрушенные стены, крыша, разбитые стекла.

«Государство дает гражданам землю в собственность для того, чтобы эта земля была каким-то образом использована. Если человек не использует эту землю, означает это, что земля ему по сути не нужна. Я думаю, что в первую очередь речь идет про сельхозугодия, которые сейчас определенную ценность имеют в связи с необходимостью развития сельского хозяйства», — рассказал советник президента гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

К тому же пустыри и свалки посреди СНТ — это не только не красиво, но и опасно. В разгар противопожарного периода в Сибири дачники всерьез беспокоятся за свои дома.

«Я им говорила — уберите всю траву, иначе спичку чиркнут — и я сгорю сразу же первая», — говорит жительница СНТ Анна Кокшарова.

А еще такие заброшки пугают соседей. Раньше владельцам таких участков грозил максимум штраф, теперь же землю смогут изъять. Не сразу: на устранение нарушений дадут время — от пяти до семи лет, но если сотки так и останутся заброшенными — процедура будет инициирована через суд.

«Пятилетний срок, предусмотренный государством, это вполне достаточный срок, чтобы либо зарегистрировать, к примеру, согласовать проект застройки, либо устранить, если это, допустим, к примеру, разваливающиеся здания», — отмечает юрист Юрий Капшты.

Поэтому в ближайшее время риелторы прогнозируют заметный рост предложений участков за копейки.

«Будут предлагаться больше участков так называемых бесхозных, когда собственники таких участков будут понимать, что они не справляются с обустройством участка и возможны какие-то санкции со стороны государства. Может быть, это приведет к увеличению количества предложений», — сказал руководитель комитета по статистике и аналитике гильдии риелторов Москвы Константин Ламин.

На что, с большой вероятностью, отреагирует и другой рынок — услуг по расчистке. Сейчас выкопать корни и хоть немного разравнять одну сотку можно примерно за 70 тысяч рублей.