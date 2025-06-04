Духовные практики, громко, дорого: как зарабатывает связанный с Волочковой коуч

Практики личностного роста обернулись настоящим кошмаром для соседей одного из бизнес-коучей. Они давно забыли о спокойной жизни. Занятия тренер проводит у себя на участке в Подмосковье. Выезды длятся по несколько дней. Никаких гарантий, что участники ретритов придут к просветлению, блогер не дает. Почему люди продолжают платить деньги за занятия и какая была роль во всем этом у Анастасии Волочковой, разбирался корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Тантрические практики, погружение в состояние транса, стояние на гвоздях и постоянное повторение аффирмаций — это лишь несколько пунктов того, что происходит на так называемых ретритах. Их в своем загородном доме проводит бизнес-коуч Чермен Дзотти. Духовное наполнение, как правило, сопровождается завываниями и криками. Невольными свидетелями перфомансов становятся соседи.

Раз в несколько месяцев желающие обрести внутренний баланс отдают свои деньги, чтобы провести несколько дней в компании коуча. Соседи могли бы закрыть глаза на подобные представления, если бы Чермен Дзотти не сдавал в аренду дом и участок под мероприятия. В такие моменты гулянья могут продолжаться сутки напролет.

Чермен Дзотти, несмотря на экстравагантный псевдоним, совсем не итальянец. Раньше он носил русскую фамилию Дзотов, представлялся бизнес-тренером, предпринимателем и духовным наставником, активно занимался продвижением своих клиентов в средствах массовой информации. За символическую плату Дзотов обещал обеспечить любому желающему появление на телеэкране, инфобизнес стал его основным доходом.

В 2017 году Дзотти оказался в центре громкого скандала. Появились слухи, что он был любовником Анастасии Волочковой и снимал на камеру пикантные кадры с балериной. Интимные фотографии якобы хранил в социальных сетях, и в какой-то момент они оказались в общем доступе. Предприниматель тогда уверял, что снимки были украдены хакерами, но в общественном совете при главном управлении МВД Москвы посчитали, что опытный пиарщик Дзотти таким образом создает вокруг себя ажиотаж. Если верить его заявлениям, опубликованным в интернете, эта версия оказалась правильной.

«Я вернулся в Москву и ввязался в грязный пиар со своей клиенткой Анастасией Волочковой. Я должен был сыграть отрицательного героя, который слил ее интимные фотографии. Конечно, никакого секса у нас не было, фотографии были подставные. Мы все подстроили», — заявил Дзотти.

После скандала бизнесмен стал активно заниматься духовными практиками и делиться новообретенным опытом со всеми желающими. Если раньше подмосковным дачникам, как в известной песне, не были слышны даже шорохи, то теперь спокойной жизни пришел конец. Александр Лисенков неоднократно просил Дзотти соблюдать закон о тишине, но разговоры так ни к чему не привели.

«Редкая неделя, когда здесь чего-то нет. Здесь зимой и летом постоянно что-то есть. Естественно, закон о тишине не соблюдается, орут, кричат, пьяные», — пожаловался местный житель Александр Лисенков.

Среди жителей поселка много пенсионеров, которые были не готовы к такому соседству.

«Они вызывают, которые у нас в Москве делает салюты, машины, и они этими салютами шарашат по нашим домам. Я говорю, я встала ошарашенная в три часа ночи, не понимаю, где я и что сейчас происходит», — добавила местная жительница Нина Краузе.

Съемочной группе в замке были не рады, но внутрь все же пустили. Дзотти снова проявил свои навыки презентации. Из общения с журналистами решил сделать представление для своих гостей, но на вопросы о шумных вечеринках ответить все же пришлось.

«Есть правила, мы их стараемся соблюдать, но есть люди, которые могут иногда их, как говорится, знаете, невозможно за каждым сходить. Поэтому, если человек где-то нарушает, то ему сразу делают замечание, штраф выставляют», — объяснил Чермен Дзотти.

Полиция уже приезжала в замок Дзотти, нарушений тогда не обнаружили, но соседи на этом останавливаться не собираются и планируют писать коллективную жалобу.