Шадаев рассказал о переходе российских пользователей на отечественные видеосервисы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Две трети трафика YouTube перешло на российские видеосервисы

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Кроме того, 80% взрослых граждан РФ имеют профиль в отечественных социальных сетях.

Две трети российского трафика видеосервиса YouTube перешло на отечественные площадки. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на совещании с правительством.

Шадаев напомнил, что администрация YouTube после начала спецоперации лишила российских блогеров возможности зарабатывать на платформе. В прошлом году последовали более суровые меры — блокировка и удаление каналов известных авторов.

«В результате эти блогеры, авторы перешли на российские агрегаторы пользовательского видео, таких у нас два — „VK Видео“, RuTube. И мы видим сейчас, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки. Львиная часть ушла на „VK Видео“, RuTube тоже показывает неплохие темпы развития», — рассказал Шадаев.

Он добавил, что в настоящий момент около 80% взрослых граждан РФ имеют профиль в отечественных социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что депутат Госдумы назвал требования для возобновления работы YouTube в России. Это — не политические условия, а выполнение норм законодательства РФ, в том числе технических, юридических и правовых обязательств.

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