Депутат Госдумы назвал требования для возобновления работы YouTube в России

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

Депутат Немкин: YouTube может вернуться в Россию при выполнении ряда условий

Депутат Госдумы назвал требования для возобновления работы YouTube в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Антон Немкин подчеркнул, что речь идет не о политических требованиях, а о выполнении норм российского законодательства, включая технические, юридические и правовые обязательства.

Платформа YouTube сможет вновь работать в России без ограничений, если выполнит ряд ключевых требований, сообщил в беседе с РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, для восстановления деятельности в стране видеохостингу необходимо урегулировать несколько вопросов: устранить проблемы, связанные с оставленным в стране оборудованием, выплатить накопленные административные штрафы, сумма которых, по данным парламентария, составляет миллиарды рублей, а также зарегистрировать официальное юридическое представительство в России.

Отдельным пунктом Немкин назвал обязательное восстановление доступа к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, которые ранее были заблокированы без решения суда.

Он добавил, что такие крупные цифровые платформы, как YouTube, должны выстраивать взаимодействие с российскими регуляторами исключительно на условиях, установленных российским законодательством. С начала 2024 года, по имеющимся данным, YouTube ограничил доступ к 83 российским каналам.

Ранее, писал 5-tv.ru, Федеральная служба судебных приставов России взыскала с компании Google восемь миллиардов рублей в счет части неоплаченного штрафа.

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