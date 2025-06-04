«Сын серьезнее тебя»: Барановская показала повзрослевшего сына от Аршавина

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Юлия Барановская показала 19-летнего сына от Андрея Аршавина

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/baranovskaya_tv; 5-tv.ru

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В этом году наследнику исполняется 20 лет.

Телеведущая Юлия Барановская в своем блоге поделилась закулисным видео со студийной съемки, в которой участвовала вместе с детьми. Особое внимание подписчиков привлек ее старший сын Артем. В этом году ему исполняется 20 лет.

На съемке Юлия была в ярком желтом костюме, а Артем выбрал светлый образ с белой футболкой. Под кадром телеведущая оставила ироничную подпись: «Когда твой сын серьезнее тебя», — и добавила, что главная задача родителей — просто любить своих детей.

Многие поклонники заметили, как сильно изменился Артем, и отметили, что он стал настоящим мужчиной. Некоторые и вовсе перепутали его с моделью или актером.

У телеведущей трое детей от футболиста Андрея Аршавина: Артем, 17-летняя Яна и 12-летний Арсений. Недавно Юлия призналась, что не исключает пополнения в семье — она всерьез задумывается о четвертом ребенке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Барановская собирается отправиться в космос.

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