Земля в иллюминаторе: Юлия Барановская собирается отправиться в космос

Знаменитость хочет воплотить мечту всей жизни.

Телеведущая Юлия Барановская проходит подготовку для полета в космос. Интригующими кадрами она поделилась в своем Telegram-канале.

На кадрах знаменитость прикрепленная ремнями к специальному креслу оказывается внутри огромной машины. Комментировать процесс Барановская не стала, оставив лишь лаконичную подпись: «Подробности позже», чем взволновала своих подписчиков.

Вероятно, это один из этапов подготовки для полета в космос. Поскольку телеведущая недавно заявляла, что хочет побывать за пределами Земли. Она даже посетила космодром Байконур, где увидела запуск ракеты «Союз МС-27». По ее словам, при виде этого у нее на глазах появились слезы.

Тогда Барановской пообещали помочь пройти специальную подготовку для полета. И, видимо, ее мечта всей жизни увидеть Землю в иллюминаторе может исполниться.

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