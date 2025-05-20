Земля в иллюминаторе: Юлия Барановская собирается отправиться в космос
Юлия Барановская готовится к полету в космос
Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru
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Знаменитость хочет воплотить мечту всей жизни.
Телеведущая Юлия Барановская проходит подготовку для полета в космос. Интригующими кадрами она поделилась в своем Telegram-канале.
На кадрах знаменитость прикрепленная ремнями к специальному креслу оказывается внутри огромной машины. Комментировать процесс Барановская не стала, оставив лишь лаконичную подпись: «Подробности позже», чем взволновала своих подписчиков.
Вероятно, это один из этапов подготовки для полета в космос. Поскольку телеведущая недавно заявляла, что хочет побывать за пределами Земли. Она даже посетила космодром Байконур, где увидела запуск ракеты «Союз МС-27». По ее словам, при виде этого у нее на глазах появились слезы.
Тогда Барановской пообещали помочь пройти специальную подготовку для полета. И, видимо, ее мечта всей жизни увидеть Землю в иллюминаторе может исполниться.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Виктория Боня вышла на связь после покорения горы Эверест.
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