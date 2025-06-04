Путин и Трамп обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

В США не знали о готовящихся действиях Украины.

Путин и Трамп обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы

Фото: Zuma/ТАСС

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом поднял вопрос об ударах боевиков ВСУ по российским военным аэродромам. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута», — рассказал Ушаков.

По его словам, тема атак со стороны Украины прозвучала в контексте обсуждения безопасности. Трамп в ответ заявил, что Вашингтон заранее не знал о готовящихся действиях Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, президент России Владимир Путин 1 июня находился в курсе событий во время ударов ВСУ по российским регионам — информацию он получал онлайн. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что расследование инцидентов ведет Следственный комитет. Он призвал не торопиться с выводами и ориентироваться на официальные сообщения Минобороны, прежде чем говорить о возможных ответных действиях.

По данным военного ведомства, украинские формирования применили FPV-дроны для атаки на аэродромы в пяти областях — Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской.

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